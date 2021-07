“Le più belle del mondo”, Michela Quattrociocche e la migliore amica splendono nella notte – FOTO

Michela Quattrociocche ha pubblicato, poche ore fa, una foto insieme alla sua migliore amica, un personaggio noto: i dettagli e la foto

Michela Quattrociocche ha condiviso ieri notte una foto insieme a una collega nonché grande amica, la bravissima Laura Chiatti. Forse non tutti sanno che le due attrici sono molto legate tanto che oggi per il compleanno della 39enne di Castiglione del Lago, la sua cara amica le ha dedicato un lungo post su Instagram corredato di una foto bellissima in cui sono insieme naturalmente. La Chiatti è vestita con un abito dai colori sgargianti giallo, azzurro e bianco mentre la Quattrociocche ha una “mise” più sobria, blu con pois di tutti i colori dell’arcobaleno.

Michela Quattrociocche e Laura Chiatti: la foto insieme

Ecco la foto che le ritrae insieme per il compleanno di Laura Chiatti. Sono così splendenti che un fan ha scritto nei commenti: “Le più belle del mondo“. Mentre altri hanno apprezzato sia l’incanto che trasmettono insieme che la loro lucente amicizia. Michela Quattrociocche ha affermato, nella didascalia che accompagna lo scatto insieme all’amica: “Chi ci conosce entrambe sa bene che siamo due gemelle separate alla nascita anche se una bionda e una mora”.

Ha poi continuato il post augurando un buon compleanno alla collega e dicendole che nutre un forte affetto verso di lei. Infine ha dichiarato che l’attrice è una delle sue migliori amiche. Davvero un quadretto molto dolce e di estremo incanto, tanto che i loro follower le hanno regalato tanti like e commenti di auguri e complimenti.

Mentre la stessa Laura Chiatti ha così commentato: “Sei dentro il mio cuore, ti amo amica mia”, ricambiando lo stesso sentimento forte verso la sua amica di sempre. Anche un’altra attrice, Martina Stella, ha messo un bel cuoricino all’immagine delle due bellissime donne.