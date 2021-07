Miriam Leone e il posteriore più bello mostrato con classe: esplosione di bellezza – FOTO

Miriam Leone e il posteriore più bello mostrato sui social: l’attrice è un concentrato di bellezza e sensualità

Lanciata dal concorso di “Miss Italia 2008“, al termine del quale aveva vinto la corona più ambita dalle partecipanti, Miriam Leone si è gettata a capofitto nel mondo della recitazione, e con risultati senza dubbio straordinari. Molteplici sono le pellicole che l’hanno vista protagonista, e, a mano a mano, anche le candidature ai più prestigiosi premi della sfera cinematografica italiana. Solo qualche settimana fa, la Leone ha vinto il Nastro d’argento come miglior attrice per “L’amore a domicilio”. Siciliana doc e bella oltre ogni misura, la modella continua ad ipnotizzare i followers con i suoi scatti da sogno: l’ultimo, in ordine di tempo, è stato condiviso solo pochi minuti fa…

Miriam Leone e il posteriore più bello mostrato con classe – FOTO

