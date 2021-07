Miriana Trevisan con un corpetto scollato conquista il web, da infarto-FOTO

La bella Miriana Trevisan ha condiviso su instagram una foto che la ritrae con un corpetto leopardato che fa impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Miriana Trevisan fa impazzire i fan con uno scatto su instagram che la ritrae con un corpetto leopardato, che non sembra contenere il seno prosperoso. La Trevisan poi fa uno sguardo sensuale con gli occhi chiusi che manda ancora più in delirio il web. I commenti sono tantissimi:”Bellissima come sempre”, “Che donna! Bella, sensuale di classe..”, “Wow che bella foto intensa e sensuale”.

LEGGI ANCHE>>>Per il ritorno de “La Talpa” a sorpresa una coppia esplosiva per la conduzione

Miriana Trevisan tra pose e citazione importanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

POTREBBE INTERESSATI ANCHE>>> Paola Iezzi le FOTO su instagram che lasciano a bocca aperta

Sul profilo instagram della Trevisan si vedono moltissime foto in posa con abiti da sogno e citazioni importanti come quella del Buddha che dice:”Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano”. La Trevisan tra una sua foto e l’altra condivide anche un momento molto bello con Raffaella Carrà tempo fa dove si sono ritrovate sul palco insieme. La Trevisan scrive:”Eravamo in due, (aspettavo il mio piccolo Nicola) e realizzai il sogno di incontrarti e di danzare insieme continua a farlo con gli angeli buon viaggio”.

Alla Trevisan piace molto immortalarsi, specialmente in mezzo alla natura. La Trevisan negli anni ha partecipato a molti programmi, ma quelli che l’hanno resa nota sono stati indubbiamente Striscia la Notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna. Il suo debutto però è arrivato con Non è la Rai. Essendo lei di Napoli ha anche condotto Viva Napoli. La Trevisan però non ha solo condotto in televisione ha anche partecipato come concorrente ad alcuni programmi. Tra cui l’Isola dei famosi. Diventa poi opinionista in diverse trasmissioni televisive come Carràmba che fortuna, Dimmi la verità, Verissimo e Domenica Cinque. Debutta successivamente come scrittrice pubblicando Le fiabe colorate di Miriana, un libro per bambini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Continua su questa strada pubblicando nel 2016 un racconto nella raccolta di Giorgio Panariello. Riguardo la sua vita privata, al momento non è chiaro se sia fidanzata con qualcuno. In passato è stata sposata con Pago dal quale ha avuto un figlio. I due si sono separati nel 2013 dopo 7 anni di matrimonio.