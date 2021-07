Paola Turci e la sospetta dedica d’amore: sarà rivolta a lei?

Paola Turci e la sospetta dedica d’amore che ha incuriosito i fan: sarà rivolta proprio a Francesca Pascale?

I followers di Paola Turci, di fronte ad una delle ultime Ig stories della cantante, sono stati travolti dalla curiosità. Una dedica, in particolare, ha catturato le attenzioni del popolo del web, attentissimo alle vicissitudini che riguardano la celebre artista. Secondo la maggior parte dei fan, la frase postata dalla Turci era chiaramente rivolta a Francesca Pascale, presunta fidanzata di Paola ormai da un anno. Una serie di coincidenze, puntualmente notate dai followers, hanno smascherato tutto: i dettagli.

Tra Francesca Pascale e Paola Turci la passione era sbocciata circa un anno fa, a bordo di un lussuoso yacht. Era stato proprio il settimanale Chi a paparazzare la cantante e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi sulle coste del Cilento, mentre si scambiavano baci ed effusioni. Né la Turci né la Pascale, tuttavia, si erano mai espresse in merito a quella che sembrava essere una liaison in piena regola. Quest’oggi, le Instagram stories della cantante hanno contribuito ad infittire il mistero.

Questa, nello specifico, la dedica postata dalla Turci, che non poteva passare inosservata ai fan: “Buon compleanno amore mio“. Gli utenti, di fronte alle parole di Paola, si sono immediatamente insospettiti. Il 15 luglio 1985 è infatti la data di nascita di Francesca Pascale, nota per essere stata per tanti anni la compagna di Silvio Berlusconi. Per i followers non ci sono dubbi: la dedica d’amore della Turci è chiaramente indirizzata a Francesca, e questo conferma i rumors che da circa un anno non accennano a diminuire in merito alla coppia. Tempo fa, le dichiarazioni rilasciate dalla cantante erano apparse come un’ulteriore prova a sostegno di questo rapporto mai confermato.

“Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio“, aveva detto la Turci, confessando implicitamente quanto sostenuto dai fan.