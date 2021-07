La bella De Grenet ancora nel mirino per un messaggio condiviso sui social, il commento nei confronti dell’amica assieme a lei ha fatto riflettere.

Classe 1970, una cascata di capelli ricci che le incorniciano il viso e una bellezza statuaria. Samantha De Grenet è un volto molto conosciuto in televisione, negli anni ha preso parte a diverse conduzioni televisive e anche come concorrente, l’ultimo in ordine di tempo il “GF Vip”.

Qualche tempo fa ha scosso i telespettatori di “Verissimo” raccontando senza remore la sua terribile esperienza con la malattia con il cancro al seno, scoperto per caso e guarito a testa alta.

Questo aspetto però non le ha consentito però di evitare le critiche proprio durante la partecipazione al reality da parte di Antonella Elia che l’aveva accusata di aver preso peso. La De Grenet ha replicato che la cosa era legata alla malattia ma questo non è bastato a placare l’opinionista che si è rifiutata di scusarsi con lei.

La bellissima showgirl sta ancora facendo parlare di sé in queste ore a seguito di uno scatto postato assieme ad un’altra meravigliosa donna, il commento lasciato a margine ha sollevato un polverone mediatico.

Samantha De Grenet lancia un messaggio ambiguo, fa preoccupati

Tempo di relax al mare per Samantha De Grenet che si sta godendo le vacanze in compagnia dell’amica Elenoire Casalegno.

Le vediamo insieme mentre prendono la tintarella lungo la costa dell’Argentario, gambe distese e posa rilassata mentre si mostrano in tutto il loro splendore. Samantha De Grenet indossa un bikini a fascia scuro a fantasia, mentre l’amica uno blu elettrico molto sgambato.

Nella didascalia a margine dello scatto campeggia un messaggio che ha fatto inizialmente sussultare i fan della donna: “…peccato che ho l’amica bruttina che mi rovina la foto…😉😂”, esclama la De Grenet, per poi aggiungere e smorzare gli animi:

“Elenoire Casalegno bella dentro quanto fuori… anche di più”. Impossibile darle torto del resto. Le due donne sono in splendida forma e emendano una gioia immensa a cui è impossibile resistere.