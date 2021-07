Schiacciato da una pesantissima bobina: operaio perde la vita in uno stabilimento

Questa mattina nello stabilimento Marcegaglia di Ravenna, un operaio di 63 anni è morto dopo essere stato travolto da una pesantissima bobina di acciaio.

Ancora una morte bianca in Italia. È accaduto questa mattina a nello stabilimento Marcegaglia di Ravenna, dove un operaio di 63 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una pesantissima bobina di acciaio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 i cui tentativi di soccorso non sono serviti a salvare la vita del 63enne. Intervenuti anche i carabinieri e i tecnici della Medicina del Lavoro per gli accertamenti del caso.

Nella mattinata di oggi, giovedì 15 luglio, un operaio di 63 anni è morto all’interno dello stabilimento Marcegaglia di Ravenna.

La vittima, di cui non si conosce l’identità, era un operaio di una ditta esterna che aveva in gestione la logistica nell’azienda. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione de Il Corriere di Bologna, il 63ennementre si trovava nello stabilimento, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un coil, una pesante bobina di acciaio di circa 1.500 chilogrammi.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo rimasto schiacciato sotto la bobina. Purtroppo tutti i tentativi dei soccorsi, non hanno avuto successo e alla fine i medici si sono arresi costatandone il decesso, sopraggiunto per le gravissime ferite riportate nell’incidente.

Oltre al 118, presso lo stabilimento sono intervenuti i carabinieri e i tecnici della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la tragedia e determinare le cause che hanno fatto finire il coil sulla vittima.

Quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità locale ed i sindacati. L’Unione Sindacati di Base di Ravenna, dopo l’incidente, scrive Il Corriere di Bologna, ha proclamato lo sciopero generale per tutto il giorno.