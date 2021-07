Rosalinda Cannavò, dopo aver ricevuto minacce e insulti, ha chiarito il suo reale pensiero su Dayane Mello: le parole sconvolgenti

Su Rosalinda Cannavò si è recentemente abbattuta una bufera che non accenna a placarsi. La fidanzata di Andrea Zenga, interrogata a proposito di Dayane, aveva raccontato di essersi scambiata un bacio a stampo con la brasiliana, durante uno shooting. Le sue parole, tuttavia, sono state travisate dagli utenti, che hanno letto le sue dichiarazioni sulla Mello come un vero e proprio attacco a quest’ultima. C’è chi addirittura sostiene che la Cannavò abbia voluto accusare Dayane di molestie. L’attrice, dopo aver ricevuto moltissimi insulti, ha deciso di spiegare una volta per tutte come sono andate veramente le cose: le sue parole hanno sconvolto i fan.

Rosalinda Cannavò a ruota libera su Dayane: “Su di lei penso questo”

“Mi sono trattenuta fino a questo momento, ma ora non ce la faccio più. Ho ricevuto insulti e minacce di morte davvero raccapriccianti“: con queste parole si aprono le stories di Instagram recentemente postate da Rosalinda Cannavò. L’attrice, nei giorni scorsi, è stata presa di mira per aver raccontato che, durante uno shooting, la Mello le aveva stampato un bacio passionale in bocca. Bacio di fronte al quale la Cannavò si era irrigidita. I followers, travisando quanto da lei affermato, l’hanno rimproverata di aver accusato Dayane di molestie.

Di fronte agli attacchi del pubblico, Rosalinda non poteva non reagire: “Sono state messe nella mia bocca delle parole che io non ho mai detto“. La fidanzata di Zenga, senza mezzi termini, ha poi puntualizzato sulla reale natura del legame con la brasiliana: “Non ho mai parlato di molestie o di violenza, io a Dayane voglio bene ed abbiamo un rapporto di amicizia incredibile“.

Rosalinda, che desiderava tutelare i propri affetti dalle critiche che le continuano ad arrivare, ha specificato di essere legata a Dayane da un sentimento puro. Nulla di quello che gli haters potranno dire scalfirà mai la loro amicizia.