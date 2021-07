“Scoppierai di…”, Selvaggia Roma il body esplode, fuori il dècollète: posteriore straripante – FOTO

Selvaggia Roma, la più bella e in forma di Instagram ha scelto la genuinuità del cibo, ma l’esagerazione delle forme: esplosiva.

L’ex naufraga di Temptation Isalnd, Selvaggia Roma ha raccolto tantissimi likes dopo le ultime foto provocanti e seducenti che hanno ammaliato tutti i suoi fans al primo colpo.

L’ex gieffina dell’ultimo reality show di Alfonso Signorini non ha potuto vantare di una presenza permanente all’interno delle mura più famose d’Italia. Probabilmente l’adrenalina di Selvaggia non era adatta ad un contesto più sobrio e all’interno del “comune” come il Grande Fratello.

In ogni caso, il modo di rapportarsi con le persone e la vita in generale le darà sempre ragione. Chissà ora dove la potremmo traovare a partire dalla prossima stagione autunnale, che a meno di clamorosi cambaimenti sarà rappresenterà la svolta.

Al momento però, Selvaggia è ai box e in fase relax, tra uscite in barca e scatti privati in casa, che fanno di lei, il personaggio televisivo anche fuori dalle telecamere

Selvaggia Roma si contiene con la linea, i fan…no! Monumentale

