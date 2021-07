Sharon Stone, è lei la vera diva che domina il red carpet di Cannes-FOTO

Dopo giorni di red carpet belli ma poveri di quell’effetto spettacolare, arriva Sharon Stone e mostra a tutti come si fa

Sharon Stone ha calcato il red carpet di Cannes con un abito di Dolce&Gabbana, semplicemente incantevole. Sembra un ritratto dell’800, questo abito composto da un tulle lunghissimo azzurro e questi fiori enormi incastonati nelle cuciture. Le spalline che scendono sulle spalle liberando un decolleté da principessa.

Sharon Stone è la regina di Cannes

Dopo tanti anni è ancora lei una delle dive che più sorprendono e lasciano senza fiato. Sharon Stone, colei che ha fatto sognare tutto il mondo con il celebre film Basic Instinct dove interpretava la bellissima serial killer Cathrine dalle lunghe gambe e i capelli biondi. Oggi l’attrice ha qualche anno in più ma è incantevole come allora, una bellezza senza tempo. A Cannes ha incantato tutti con un abito da principessa di Dolce&Gabbana, sembra essere uscita da una fiaba. I capelli li ha tenuti spettinati nel suo caschetto corto che ormai la caratterizza. Ha infatti abbandonato i capelli lunghi tempo fa ormai. I capelli spettinati e tenuti in alto con la lacca, creano un effetto contrastante con l’abito ma in realtà le dona moltissimo.

Il suo viso è sorridente e lo sguardo intenso e magnetico come sempre, con quei occhi azzurri che catturano. A 63 anni porta con se una classe innata e una disinvoltura tipica di una vera diva che sa come attirare l’attenzione di tutti. I suoi anni nemmeno li dimostra. Sui social si mostra in bikini e con mini abiti sfoggiando un corpo tonico e statuario. Ancora fa la modella. Inoltre a tenerla giovane è anche la nuova presunta fiamma, il rapper 25enne RMR, con il quale sta trascorrendo un’estate bollente a quanto pare. Lui appare sempre con un passamontagna e una griglia d’oro intorno ai denti, così si distingue dagli altri. Una scelta sentimentale audace quella della Stone e ben lontana dalle passate relazioni. Ma infondo la vita è sua e può fare ciò che vuole.

Al Festival di Cannes si è presentata in occasione dell’uscite del film The Story of My Life in concorso. Al termine del Festival parteciperà all’amfAR Cannes, che è un evento benefico che raccoglie fondi per la ricerca e la prevenzione dell’HIV. Insieme a lei ci saranno anche Nicole Kidman e Heidi Klum.