Silvia Toffanin cede a Pier Silvio Berlusconi: arriva il “sì” tanto atteso dall’amministratore delegato di Mediaset. I dettagli

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi formano una coppia perfetta sia in ambito sentimentale, sia dal punto di vista lavorativo. L’amministratore delegato di Mediaset notò la bellissima conduttrice nel 2002, quando la Toffanin faceva parte del cast di “Passaparola”. Grazie al supporto del figlio del Cavaliere, la giovane modella tentò la strada della conduzione: strada che le permise, dopo una serie di esperienze, di sostituire Paola Perego al timone di “Verissimo“, nel lontano 2006. Ora che la Toffanin è ormai un volto assodato all’interno della tv, Pier Silvio le avrebbe fatto una proposta impossibile da rifiutare: il “sì” più atteso è finalmente arrivato.

Silvia Toffanin cede a Pier Silvio: finalmente arriva il “sì” tanto atteso

Silvia Toffanin ha finalmente detto “sì” alla proposta avanzatale da Pier Silvio Berlusconi, che ha intenzione di rivoluzionare i palinsesti Mediaset. L’amministratore delegato dell’azienda, per la nuova stagione che partirà a settembre, ha programmato una trasformazione radicale della domenica pomeriggio. Il format “Domenica Live”, affidato a Barbara D’Urso, non verrà infatti riproposto, per dare spazio a trasmissioni che attenuino la componente “trash” che ha sempre caratterizzato Canale Cinque. Per tale motivo, Berlusconi avrebbe pensato proprio alla bellissima Silvia Toffanin.

Il figlio del Cavaliere è riuscito a convincere la compagna a raddoppiare l’appuntamento di “Verissimo”, il programma campione d’ascolti del sabato pomeriggio. Pier Silvio ha infatti in mente di proporre le interviste di Silvia anche nella fascia pomeridiana della domenica. Berlusconi, che ha molta fiducia nella Toffanin, è convinto del suo successo. “Non è stato facile convincerla perché lei tiene molto a fare quello che fa“, aveva specificato tempo fa in un’intervista.

Silvia sarebbe dunque pronta ad intrattenere il pubblico con ben due appuntamenti settimanali, forte degli ascolti registrati anche quest’anno da “Verissimo”. Secondo Berlusconi, la professionalità e la sensibilità della Toffanin sono i due punti di forza per un format di grande successo.