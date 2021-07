La moglie di Paolo Bonolis ha ospitato un noto giornalista durante il viaggio di trasferta verso il luogo di vacanza, in molti però non hanno apprezzato i toni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Da sempre la moglie di Bonolis si è mostrata sui social e nel web come una donna orgogliosa di ostentare le proprie ricchezze economiche, borse, gioielli, abiti griffati.

In moltissimi negli anni si sono divisi per questo eccessivo esibizionismo portato avanti con tenacia da Sonia Bruganelli, chi la attacca a spada tratta e chi invece la difende definendo solo “rosiconi” chi la accusa senza un reale motivo.

Lei però sembra molto indifferente alla questione e non passa momento per ostentare i suoi averi, anche Paolo Bonolis l’ha difesa più volte spiegando che è il suo modo per divertirsi e continuare a giocare come una bambina.

L’ultimo video postato sulla sua pagina Instagram ha però fatto infuriare molti follower all’ascolto, ecco cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE —-> Federica Sciarelli, arriva la frase che non ti aspetti: il collega si sbilancia su di lei

“Non ti chiedo soldi”, Sonia Bruganelli ride con il suo ospite: fan in rivolta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Denise Pipitone. Rivelato contenuto della lettera anonima a “Chi l’ha visto?”

Da settembre Sonia Bruganelli sarà una delle due opinioniste la “Grande Fratello Vip” assieme ad Adriana Volpe, nel frattempo però si sta godendo le vacanze prima di iniziare la nuova avventura televisiva su Canale Cinque.

La donna ieri ha postato un video sui social che, ben presto, è diventato virale ed è stato, decisamente molto criticato. Possiamo vedere nel breve spezzone di circa 1 minuto, la Bruganelli a bordo del suo jet privato insieme al giornalista Gabriele Parpiglia mentre sono diretti a Formentera.

Lei ad un certo punto si rivolge all’ospite decisamente spaesato mostrandogli il buffet: “Adesso non fare quello che non è mai stato su un aereo privato, puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi”. E Parpiglia le risponde di getto: “Effettivamente è la prima volta sull’aereo privato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

In moltissimi non hanno apprezzato tanta ostentazione e il modo irriverente con cui si è rivolta a Parpiglia, i commenti che sono giunti raccontano questo sentimento: “Spocchiosa”, “Non avevamo capito che era un aereo privato, hai fatto bene a sottolinearlo”, “Purtroppo si commenta da solo questo video. Fatto e condiviso solo per ostentare…pochezza!”