“Un Posto al Sole” anticipazioni 16 luglio: un altro tentativo per Filippo

Un Posto al Sole, anticipazioni del prossimo episodio. Serena si prepara a fare un altro tentativo per aiutare Filippo a recuperare la memoria

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole. Le cose potrebbero mettersi male per Clara, perché Samuel ha deciso di lasciare l’appartamento per lasciarlo ad Alberto Palladini che, a causa dei suoi problemi economici, ha deciso di ritornare a palazzo dove potrà stare molto più vicino alla sua ex fidanzata ma soprattutto a suo figlio Federico. Riuscirà la giovane Clara a gestire la vicinanza di Alberto dopo tanta sofferenza?

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Filippo ha perso la memoria e Serena, Ornella e Raffaele non sanno più cosa inventarsi per aiutare il giovane Sartori a ricordare gli ultimi dieci anni della sua vita. Intanto Raffaele cerca di parlare con suo figlio e di aiutarlo a capire cosa prova realmente per Clara. Patrizio ha messo da parte Rossella e questa volta sembra per sempre, ma è impossibile dimenticare la persona con cui è cresciuto e che per il resto della sua vita proverà un immenso affetto. Al momento Patrizio sembra tenere ad entrambe, quasi allo stesso modo. Patrizio ha fatto bene a mettere da parte i sentimenti per la sua ex fidanzata?

Jimmy non sa come risolvere il problema del bullismo e ad aiutarlo sarà suo zio Franco, che parlerà con lui e cercherà di aiutarlo a capire come funziona con questi bambini che giocano a fare i cattivi. Riuscirà Jimmy ad imparare dal suo super zio?