Nella villa che apparteneva a Gianni Versace, a Miami Beach (Usa), ora divenuta un hotel, nel pomeriggio di ieri sono stati ritrovati due cadaveri.

Due cadaveri sono stati rinvenuti nel pomeriggio di ieri a Casa Casuarina, l’hotel di lusso di Miami Beach (Usa) che era stata la residenza di Gianni Versace. A fare la drammatica scoperta, in una delle stanze della struttura ricettiva, alcuni addetti alle pulizie che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che ora stanno indagando sulla vicenda per capire cosa sia accaduto all’interno della stanza. Al momento le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sui fatti.

Usa, giallo nell’ex villa di Gianni Versace: ritrovati due cadaveri, indaga la polizia

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 luglio, i corpi senza vita di due persone sono stati rinvenuti all’interno di una stanza della Villa Casa Casuarina, nota anche come Villa Versace.

L’hotel di lusso sito a Miami Beach, in Florida, è stata, difatti, la residenza dello stilista Gianni Versace, assassinato a colpi d’arma da fuoco esattamente 24 anni fa, il 15 luglio del 1997, sugli scalini della villa. A ritrovare i due cadaveri ieri pomeriggio, stando a quanto riportano alcuni media locali tra cui l’emittente Nbc News, degli addetti alle pulizie che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Presso la struttura ricettiva si sono precipitate le squadre di emergenza, i vigili del fuoco e la polizia. Constatato il decesso delle due persone, di cui non sono state rese note le generalità, la polizia ha fatto scattare le indagini per chiarire i contorni della vicenda che ha sconvolto il personale della villa. Non si conoscono ancora le cause dei decessi e l’accaduto possa essere in qualche modo collegato all’anniversario della morte del famoso stilista e fondatore di una delle case di moda più importanti al mondo. Dell’omicidio Versace fu accasato Andrew Cunanan che si tolse la vita qualche giorno dopo in una casa galleggiante.

La polizia che si sta occupando delle indagini sul ritrovamento dei due cadaveri, scrive Nbc News, al momento non ha rilasciato dichiarazioni e mantiene il più stretto riserbo.