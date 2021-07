“I mel**i signora”, Wanda Nara e il décolleté esplosivo, i fan apprezzano – FOTO

Wanda Nara ha pubblicato uno scatto a dir poco esplosivo, che i suoi ammiratori non hanno mancato di commentare: “I mel**i signora”

La moglie di Mauro Icardi sta documentando con scatti e video bollenti le sue ultime settimane di relax. Soltanto alcuni giorni fa, Wanda Nara si trovava con la sua famiglia nella suggestiva Costiera Amalfitana, e non ha mancato di immortalare la splendida Positano dal lussuoso yacht che la ospitava. Di recente, la Nara ed i figli si sono invece spostati ad Ibiza, dove stanno godendo del clima dell’isola e di un mare che più bello non potrebbe essere. L’ultimo post della procuratrice, a dir poco bollente, non poteva non suscitare i commenti a luci rosse dei fan: il costume non riesce affatto a contenere il davanzale esplosivo della Nara.

