Accadde oggi. Il 16 Luglio. Morte di John John Kennedy e della moglie Carolyn

Accadde oggi. Il 16 Luglio è il 197° giorno del calendario gregoriano. Mancano 168 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 16 Luglio si festeggiano la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, Sant’Antioco martire, Santa Elvira di Ohren, San Giustiniano di Limoges, Santi Lang Yangzhi e Paolo Lang Fu, martiri cinesi, San Valentino di Treviri, San Vitaliano da Capua, vescovo.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

622 – Inizio del calendario islamico

1054 – Grande Scisma tra la Chiesa romana occidentale e la Chiesa romana orientale

1228 – Papa Gregorio IX canonizza Francesco d’Assisi

1647 – Muore il rivoluzionario napoletano Masaniello

1782 – Prima esecuzione dell’opera di Mozart, Il ratto dal serraglio

1880 – La dottoressa Emily Stowe è la prima donna a poter esercitare la professione medica in Canada

1911 – Nasce la ballerina e attrice Ginger Rogers

1942 – Per ordine di Pierre Laval, agenti della polizia della repubblica francese di Vichy rastrellano dai 13.000 ai 20.000 ebrei e li imprigionano nel Velodromo d’inverno

1945 – Gli Stati Uniti d’America fanno esplodere nel deserto del Nuovo Messico la prima bomba atomica nel progetto Manhattan

1950 – L’Uruguay batte il Brasile in casa propria, a Rio De Janeiro per 2 a 1. Diventa così campione del mondo di calcio per la seconda volta. L’evento sportivo verrà ricordato come il “Maracanazo”

1951 – Pubblicato il romanzo Il giovane Holden di J. D. Salinger.

1951 – Re Leopoldo III del Belgio abdica a favore del figlio Baldovino

1952 – Nasce il cantautore Eugenio Finardi

1964 – Nasce il ciclista Miguel Indurain

1965 – Inaugurato il Traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia

1967 – Nasce l’attore statunitense Will Ferrell

1969 – Parte la missione Apollo 11 che porterà l’uomo sulla Luna

1979 – Il presidente dell’Iraq Ahmed Hasan al-Bakr si dimette e lascia il posto a Saddam Hussein

1990 – Nelle Filippine un terremoto del grado 7,7 della scala Richter uccide più di 1.600 persone

1999 – Muore l’avvocato e giornalista John Fitzgerald Kennedy Jr. (detto John John) figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Bouvier. L’uomo è precipitato al largo della costa di Martha’s Vineyard mentre pilotava un jet privato. Insieme a lui persero la vita la moglie Carolyn e la sorella di lei Lauren

2017 – Muore il regista statunitense George Romero