Amadeus e Giovanna, dopo tanti anni per loro arriva la prova più importante

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una celebre coppia molto affiatata nella vita sentimentale e anche quando lavorano insieme: è arrivata però adesso la prova più importante i due innamorati

Amadeus e Giovanna Civitillo sono due personaggi molto amati e noti del mondo dello spettacolo e in particolare della televisione. Lui è il volto di Rai Uno de “I Soliti Ignoti” e, dal 2020, del Festival di Sanremo, condotto insieme all’amico di sempre, Fiorello. I presentatori hanno incanto pubblico e critica per una kermesse canora di altissimo livello anche durante la pandemia del Covid-19. La moglie del conduttore ha condotto il PrimaFestival con molto successo ma ricevendo anche qualche critica.

Qualcuno ha infatti affermato che fosse stata raccomandata da suo marito. Le insinuazioni sono ormai acqua passata e la showgirl 43enne di Vico Equense (in provincia di Napoli) si sta prendendo una pausa dal lavoro per ripartire a settembre più carica che mai in vista di un nuovo show.

Amadeus e Giovanna arriva l’ora X: il momento più importante per la coppia

Giovanna Civitillo e Amadeus hanno festeggiato solo pochi giorni fa, il 12 luglio scorso, ben dodici anni d’amore. È stato infatti il loro anniversario di matrimonio, di cui hanno postato una bellissima foto su Instagram del giorno delle nozze. Adesso però si prospetta davanti ai due personaggi molto amati dai telespettatori del piccolo schermo una prova molto difficile. Condurranno infatti insieme “Affari Tuoi family“, il programma prima presentato da Carlo Conti che lascia il timone alla coppia. La Rai ha scelto loro per evidenziare l’elemento “famiglia” su cui verterà l’intera edizione.

Amadeus, probabilmente, sarà alla guida anche del prossimo Festival di Sanremo 2022, dato che giorni fa ha dichiarato: “Stiamo parlando da un po’, farò il terzo Festival se sarà quello della rinascita”.