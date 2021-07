Ambra Angiolini e il sorriso su instagram che fa ben pensare-FOTO

L’attrice Ambra Angiolini ha condiviso una foto su instagram dove sorride alla fotocamera, quale sarà il motivo?

Ambra Angiolini sorride con gioia su instagram e poi nella didascalia ironizza scrivendo:“Al momento sono le migliori chiappe che ho”. I commenti sono tantissimi:”Chiappe meravigliose che pacche!!”, “Ma tutta sta bellezza?”, “Che sorriso dolce che hai qui!! Sei proprio bella”. La Angiolini riesce sempre a strappare un sorriso ai follower con la sua simpatia ed ironia.

Ambra Angiolini è un portento per le risate

L’attrice spesso condivide su instagram contenuti che apparentemente sembrano seri ma poi sfociano in qualche battuta ironica. In uno dei suoi ultimi post infatti, appare bellissima in posa con un costume intero, ma nella didascalia scrive:”Seguendo le nuove linee guida dei social: nella prima ho usato quattro filtri e nella seconda nessuno. Restiamo amici comunque?”. L’attrice si riferisce ai nuovi provvedimenti attuati da instagram nei confronti di alcuni utenti che si modificano le foto in maniera importante. Le nuove disposizione dicono che non è più consentito modificare le foto sul proprio account instagram senza rendere noto che sono foto modificate. Il motivo di questa decisione è per combattere le insicurezze che si sono create sui social in questi ultimi tempi, che spingono specialmente le giovani donne ad eliminare ogni minimo difetto per ottenere consensi.

Al momento questa legge vige solo in Norvegia, ma altri paesi potrebbero adottarla. Ma oltre ha condividere momenti ironici, la Angiolini è anche paladina del buon esempio. Ha infatti immortalato il momento in cui ha ricevuto la dose del vaccino Pfizer, scrivendo nella didascalia:“Bella zio! benvenuto pfizer grazie a tutto il personale e alla direzione strategica dell’ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA per l’organizzazione dell’HUB vaccinale di Brescia guidata dalla dott.ssa Annamaria Indelicato e dal Dott Licordari..grazie Simooo la mia bionda che mi tiene sempre la mano”. L’attrice da quindi il buon esempio, spingendo le persone a vaccinarsi per il bene della comunità.

Tuttavia alcuni no vax rispondono alla Angiolini dicendo che spinge le persone a fare il vaccino. La Angiolini risponde per le rime:“Ma state facendo tutto voi no vax. Io non mi sento minacciata dal tuo pensiero, casomai mi dispiace. Se io pubblico una storia dove mangio solo cose verdi, non sto obbligando nessuno a fare lo stesso”.