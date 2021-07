“Una sirenetta”. Antonella Elia in bikini è una bellezza senza tempo: pazzesca – FOTO

Antonella Elia. La showgirl super peperina mostra su Instagram delle foto incredibili delle sue vacanze estive. Deve aver fatto un patto con il diavolo: eterna ragazzina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Classe 1963, Antonella Elia imperversa sul piccolo schermo dagli inizi degli anni ’90. Una carriera che ha attraversato tre decadi la sua, che l’ha portata a lavorare con tutti i più grandi dello spettacolo italiano: Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello. Il pubblico ha iniziato a conoscerla e ad ammirarla nel programma che è stato la culla di molte prime donne del jet set nostrano, “Non è la Rai”. Fresca, sorridente, di talento, durante la prima edizione affiancava Enrica Bonaccorti e veniva contrapposta alla mora Yvonne Sciò. Il suo caschetto biondo è rimasto iconico, suo marchio di fabbrica che non ha mai cambiato negli anni e che la rende ancora oggi sempre riconoscibilissima.

Ai giorni nostri, ha recentemente concluso una stagione televisiva abbastanza “speziata”. É stata opinionista in studio del programma “Grande Fratello Vip”, affiancando Alfonso Signorini. Ha destato clamore la sua lite in diretta con Samantha De Grenet; tra le due sono volate parole grosse che hanno sconcertato i telespettatori. La Elia è ritornata sull’argomento, intervistata durante la trasmissione Rai “Belve”, senza rimangiarsi minimamente una sola parola delle stoccate taglienti ai danni della rivale.

Antonella Elia: un incanto in bikini. Il tempo si è fermato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Oltre al mezzo televisivo, i fan di Antonella Elia saranno felici di sapere che la showgirl fa un uso sapiente e costante dei social network, in particolare di Instagram, aggiornando i suoi follower sugli ultimi impegni lavorativi e offrendo uno squarcio sulla sua vita personale.

L’ultimo post condiviso la ritrae in una sequenza di tre fotografie che lasciano tutti senza parole. La showgirl è alla soglia dei 58 anni che compirà il prossimo novembre. Osservando le immagini che propone è assolutamente impossibile da credere. Antonella Elia ha una bellezza unica che non risente del passare del tempo; deve aver fatto proverbialmente un patto con il diavolo.

Immersa in una location suggestiva, bucolica, tra rocce e un limpido laghetto di montagna, appare come una ninfa dei boschi, coperta da un minuscolo bikini fiorato dalle tinte rosa. Una coroncina adorna il suo capo. Il fisico è asciutto, tonico, gli addominali scolpiti e le rughe sono mininamente accennate, quel poco che serve per conferirle carattere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

I fan sono pazzi di lei e commentano con entusiasmo: “Sei una sirenetta”, “Spero di rivederti presto in tv”, “Sei meravigliosa, tesoro”, “Ma davvero sembri una ragazzina”.