Non c’è pace per la community della modella che ancora una volta ha ammaliato con uno scatto decisamente provocante.

L’ex fidanzato di Francesco Chiofalo da ormai diverse settimane è tornata nella sua Costiera e si sta godendo le vacanze al mare tra uscite in barca, moto d’acqua con cui abbiamo visto essere una campionessa, cena con gli amici al ristorante e tantissimo relax.

Antonella Fiordelisi è seguitissima sui social, sono 1.2 milioni i follower che ogni giorno ne ammirano la bellezza disarmante ed il fisico statuario dove campeggiano gambe chilometriche e curve paradisiache.

Anche in vacanza gli shooting per lei non sono terminati e gli scatti che pubblica con assiduità testimoniano ancora una volta quanto la giovane schermitrice sia seguita e ammirata dalla sua community sia maschile che femminile.

Antonella Fiordelisi mostra il décolleté, divina in bianco

Lo aveva già proposto alcuni giorni fa ma la tentazione è stata tanta da volerlo replicare. Parliamo del tour in elicottero proposto da “Helicopter Transfer Hoverfly” che ha condotto ancora una volta Antonella in avanscoperta intorno a Capri.

Anche lei come molte colleghe influencer sta cercando di promuovere le bellezze della Penisola raccontando quanto di bello si può fare e vedere anche nel Bel Paese.

Lo scatto la mostra all’interno del velivolo con indosso un abito-giacca bianco sbottonato vertiginosamente sul décolleté da cui penzola una collana con un crocifisso tempestato di pietre. Mostra la lingua e sorride ammiccante con le cuffie alle orecchie ed un trucco impeccabile.

I fan esplodono alla vista della bella modella: “Tesoro sei sempre bellissima, complimenti per la tua meravigliosa e raffinata eleganza, buona serata ❤️”, “Sei una meraviglia della natura e doni gioia e piacere con le tue splendide apparizioni 🥰 Complimenti e ad maiora”, “Tranquilla, mi fai volare anche da terra😂❤️”.