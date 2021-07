Delusione per Al Bano e Jasmine: papà e figlia devono incassare una pesante sconfitta se la notizia verrà confermata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Al Bano e Jasmine Carrisi non sono solo padre e figlia, una coppia nella vita privata ma anche nel lavoro, soprattutto in tv. Il cantante di Cellino San Marco è un veterano del piccolo schermo, mentre la piccola di casa ha imparato a destreggiarsi in questo mondo da pochissimo.

Ma avendo un maestro come il padre ha fatto presto ad imparare. Basta solo pensare che l’anno scorso è arrivata in prima serata su Rai 1 nella giuria di “The Voice Senior”.

Alcune voci davano per scontato che Al Bano e Jasmine ripetessero l’avventura anche nella seconda edizione del fortunato programma alla guida di Antonella Clerici ma ora arriva un’indiscrezione che smentirebbe tutto. Per i due ci sarebbe una grande batosta.

LEGGI ANCHE — > Maria De Filippi stufa dei soliti tronisti, cambia tutto a Uomini…

Al Bano e Jasmine, arriva lei a sostituirli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

LEGGI ANCHE — > Ballando, nota conduttrice si offre: “Sono pronta”. L’appello a Milly Carlucci

Al Bano e Jasmine Carrisi potrebbero essere sostituiti nella prossima edizione di “The Voice Senior”. Padre e figlia potrebbe, infatti, non essere più i componenti della giuria del talent canoro condotto da Antonella Clerici.

A lanciare l’indiscrezione è stato il portale TvBlog che fa anche il nome di chi potrebbe prendere il loro posto. Una donna amatissima che negli ultimi mesi ha riacceso la sua popolarità in modo eccezionale, forse come non mai aveva fatto nel corso della sua lunga carriera.

Prima il successo al Festival di Sanremo e poi la hits dell’estate sganciata insieme a due giovanissimi. Parliamo di Orietta Berti che insieme a Fedez e Achille Lauro con “Mille” è per la quinta settima in vetta alla classifica Fimi dei singoli più ascoltati.

“Orietta Berti prenderà il posto di Al Bano e Jasmine Carrisi nel cast di coach che animerà la nuova edizione della novità più forte dell’intrattenimento di Rai1 della scorsa stagione televisiva…” si legge sul blog dedicato alla tv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

Solo indiscrezioni o voci che a breve potrebbero trovare conferma? C’è ancora da aspettare ma la notizia è bomba.