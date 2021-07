“Beautiful”, anticipazioni puntata 17 luglio: il consiglio di Bill

Beautiful, anticipazioni 17 luglio: Wyatt è preoccupato per Sally, ma Bill lo rassicura e gli dà alcuni consigli da padre a figlio.

Nelle ultime puntate di Beautiful Flo è stata aggredita dalla dottoressa Escobar nel mezzo di una lite. La Fulton ha infatti scoperto che Sally non è davvero in fin di vita, ma sta mentendo per tenersi vicino Wyatt. Furiosa, la ragazza ha raggiunto la Spectra a casa sua e qui ha trovato anche Penny, intenta ad elaborare con lei un piano per proseguire la farsa. La discussione tra Flo e Sally è sfociata in lite e la dottoressa, presa dal panico, ha deciso di intervenire colpendo la Fulton con un corpo contundente. Nel frattempo, alla Spencer, Wyatt ha rivelato a Bill di aver preso un’importante decisione: vuole chiedere a Sally di andarsene di casa prima che la sua relazione con Flo risenta della loro convivenza.

Leggi anche -> Maria De Filippi sul figlio: “Ha preso una bella batosta, ho temuto per lui”

Beautiful, anticipazioni 17 luglio: Flo è priva di sensi

Leggi anche -> “X-Factor”, Tony Maiello: com’era nel 2008 e cosa fa adesso, la sua nuova vita – FOTO

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Bill cercherà di rassicurare Wyatt: non c’è niente di male nel rivolere indietro la sua vita e la sua relazione. È giusto che Wyatt e Flo tornino a vivere insieme e allo stesso tempo è importante che Sally si faccia ricoverare in una struttura attrezzata per gestire la sua situazione.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che la dottoressa Escobar entrerà nel panico. Aiutata da Sally, la donna nasconderà il corpo di Flo. La Fulton è viva, ma nessuno deve sapere che è stata colpita. Se la ragazza si riprendesse e trovasse il modo di raggiungere Wyatt, la credibilità delle due sarebbe fortemente compromessa.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, sabato 17 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.