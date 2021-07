“Da mangiare di baci”. Bianca Guaccero: dalla Puglia con furore. Curve pericolose – FOTO

Bianca Guaccero. La conduttrice di “Detto Fatto” è tornata nella sua Puglia. Non si trova in una location qualsiasi. Dona ai fan su Instagram scatti da far girare la testa

Non è stata una stagione televisiva facile quella cha ha concluso lo scorso maggio la presentatrice Bianca Guaccero. Il famigerato tutorial delle “spesa in modo sexy”, in concomitanza della Giornata contro la violenza sulle donne, è stato giudicato sessista da parte di molti, anche dalla direzione di Rai Due che ha ordinato l’immediata sospensione del programma. Scandalo rientrato con tanto di scuse doverose e sentite, la talentuosa professionista di Bitonto ha proseguito il suo percorso supportata dal pubblico che ha compreso i sentimenti goliardici dietro lo scivolone. Poi è subentrato il Covid a mettere i bastoni tra le ruote. La bella Bianca Guaccero ha dovuto trascorrere un periodo di isolamento a causa della sua positività al virus; questo ha comportato la sua assenza di fronte alle telecamere ma è riuscita a tornare in studio giusto il tempo di salutare i telespettatori e dare appuntamento dopo l’estate.

Bianca Guaccero, incanto pugliese, non dimentica le sue radici

Pugliese e fiera di esserlo. Bianca Guaccero è originaria di Bitonto, un piccolo comune in provincia di Bari,in Puglia. Ogni estate non perde occasione per far ritorno nella sua splendida regione, meta turistica di alto profilo, gemma del Mediterraneo e orgoglio per l’Italia intera.

La bella presentatrice Rai coglie l’occasione per offrire ai suoi follower su Instagram (arrivati a superare le 738mila unità) immagini meravigliose della sua terra. Al momento si trova in una location suggestiva: Alberobello. Il paese è celebre per le sue costruzioni architettoniche uniche al mondo, i trulli, dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO.

E tale riconoscimento dovrebbe essere dato anche al suo fascino fuori scala. Bianca Guaccero non condivide solamente meraviglie paesaggistiche ma anche scatti della propria figura in bikini. Fisico asciutto e tonico, pelle ambrata baciata dal sole, curve pericolose che fanno sognare i fan. In didascalia troviamo un altro segno dell’amore per la Puglia. Lascia un famoso verso del brano “Una Chiave”, scritto da un suo illustre e acclamato conterraneo, il rapper Caparezza: “Ti riconosco dai capelli, crespi come cipressi / Da come cammini, come ti vesti / Dagli occhi spalancati come I libri di fumetti che leggi / Da come pensi che hai più difetti che pregi / Dall’invisibile che indossi tutte le mattine”.

