Caterina Balivo, il costume bollente scatena commenti osceni, la parte brutta dei social – FOTO

Caterina Balivo, il costume bollente ha scatenato i commenti osceni dei fan: emerge la parte peggiore dei social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo si sta godendo delle vacanze da sogno, che documenta puntualmente tramite il profilo di Instagram. La conduttrice, che ha raccolto un pubblico “social” pari ad oltre 1 milione di seguaci, non perde l’occasione per condividere i momenti salienti del proprio soggiorno nella Costiera Amalfitana. Immortalando gite in barca e cene appetitose in ristoranti dalla vista mozzafiato, la conduttrice ha mostrato ai followers le spettacolari giornate che sta vivendo, e che non sembrano destinate a finire. A causa dell’ultimo scatto, tuttavia, la Balivo ha dovuto scontrarsi con la parte peggiore del web: il suo bikini strepitoso ha infatti scatenato commenti osceni da parte degli utenti.

NON PERDERTI ANCHE —> Simona Ventura, il dolore per Stefano Bettarini: come ha scoperto i tradimenti

Caterina Balivo, commenti osceni sotto l’ultima FOTO: la parte peggiore del web

Per vederla, vai su Successivo