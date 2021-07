“Ammazza quanto lavorate”, Elena Morali bersagliata dagli haters, è bufera per la FOTO

Elena Morali è stata travolta dalle critiche a causa del recente scatto postato su Instagram: nel mirino anche il fidanzato Luigi Favoloso

Come si evince dagli scatti recentemente postati su Instagram, Elena Morali e Luigi Favoloso sono tornati insieme dopo una serie di alti e bassi che avevano destabilizzato i fan. La loro relazione, fin dal principio, era stata minata da insinuazioni e presunti tradimenti che, per un periodo, li avevano allontanati. Di recente, l’ex pupa si è scusata con il fidanzato per aver dubitato di lui, ed ora la coppia appare più felice e affiatata che mai. Per suggellare il ritorno di fiamma, Elena e Luigi hanno deciso di partire alla volta dell’Egitto, per godersi un po’ di relax. La foto recentemente postata dalla Morali, tuttavia, ha scatenato pesanti critiche da parte del web.

Elena Morali bersagliata dagli haters, è bufera per la FOTO

Dopo una serie di alti e bassi, Elena Morali e Luigi Favoloso sono tornati insieme, con grande sorpresa da parte dei followers. Mesi fa, i due si erano detti addio a causa del presunto tradimento dell’uomo, che secondo alcune fonti aveva trascorso una notte di passione con Paola Caruso. Notizia che, prontamente smentita dall’ex “Bonas”, lo stesso Favoloso non aveva mancato di sconfessare. L’ex pupa, che inizialmente aveva creduto alla diceria, ha in seguito ammesso di aver mal interpretato una serie di coincidenze.

Ad oggi, la Morali e Favoloso sono felicissimi insieme, e stanno trascorrendo una vacanza strepitosa in Egitto. Nell’ultimo scatto pubblicato dalla modella, i due si scambiano un romantico bacio sott’acqua e si stringono appassionatamente, confermando la loro sintonia. Gli haters, di fronte allo scatto, si sono scatenati ed hanno riempito la bacheca di Elena di accuse e insulti.

“Ammazza quanto lavorate” – li ha derisi un utente, al quale si sono aggiunti molti altri – “Ci voleva proprio una vacanza eh…“, “Vi mettete in posa anche sott’acqua“.