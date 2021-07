L’ex Miss Italia incanta e seduce dall’Isola di Santorini dove si trova con il marito Fabio Troiano, magica con il suo outfit serale.

Ha deciso di festeggiare i suoi 39 anni in uno dei luoghi da sogno più belli in assoluto, l’Isola di Santorini, assieme al marito Fabio Troiano. I due si trovano alloggiati al Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, una splendida location in cui ritrovare la pace interiore e assaporare alcuni dei tramonti più colorati di tutto il Mediterraneo.

L’ex Miss Italia Eleonora Pedron nonostante il passare dell’età anagrafica non sembra cedere allo scorrere del tempo e la sua bellezza resta invariata come un tempo. Capelli biondi, occhi ipnotici e un fisico minuto ma tonico che la rende uno spettacolo di natura.

Eleonora Pedron gioca con un vedo non vedo celestiale: anche i fan apprezzano

