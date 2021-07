“Beato chi ha al suo fianco”, Elisa D’Ospina sta per alzarla, temperature in aumento: bellissima – FOTO

Elisa D’Ospina super relax in Sardegna, il sogno dei fan è sul punto di realizzarsi. La modella curvy è la bellezza numero uno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa D’Ospina (@elisadospina)

Nell’ultima stagione invernale ha fatto ancora una volta breccia nel cuore degli appassionati, grazie ai consigli nei programmi tv di gossip.

Elisa D’Ospina, la modella più curvy d’Italia ha dato altre lezioni di bellezza alle fans, innamorate della moda e dello spettacolo in generale. Dopo un passato doloroso, vittima di fenomeni di catcalling, Elisa ha saputo trovare la strada del riscatto ed oggi in molte si affidano a lei per stare bene con se stesse e avere una vita più serena.

Con il passare degli anni, la web influencer televisiva ha aperto un blog personale tra diete contro i disturbi alimentari. Il frutto del suo incredibile successo è dovuto non soltanto alla sua professionalità, ma anche ad un intenso studio alla base che le ha permesso di puntare il più in alto possibile

NON PERDERTI ANCHE —> Silvia Toffanin cede a Pier Silvio: finalmente arriva il “sì” tanto atteso

Elisa D’Ospina, la bellezza in persona aumentata di valore

PER VEDERE LA FOTO DI ELISA D’OSPINA, VAI SU SUCCESSIVO