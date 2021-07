La bellissima showgirl festeggia un premio prestigioso e lo fa con una mise impeccabile. Bellissima e affascinante appare su Instagram così…

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un post su Instagram nel quale è apparsa estremamente sorridente. Il motivo? Ha ottenuto un riconoscimento che ha gradito particolarmente.

L’ex gieffina non fa altro che conquistare premi e attenzioni sia da un punto di vista mediatico sia da parte del pubblico che non smette di elogiarla e seguirla con affetto.

Senza dubbio la sua partecipazione al ”Grande Fratello Vip” le ha ridato un seguito non indifferente, rispolverando la sua popolarità.

Stiamo parlando di un personaggio che ha sempre fatto parlare di sè, nel bene e nel male. Dallo scandalo Vallettopoli, alla sua rumorosa relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, ben 30 anni più grande di lei, fino ai suoi successi in passerella o al timone di ‘Battiti Live’ che ogni estate riscuote sempre più successo.

Il premio ottenuto da Elisabetta

La bellissima presentatrice calabra ha pubblicato un post dove è intenta a festeggiare un premio che ha ricevuto e che ha gradito molto.

Si tratta del World bloggers awards ossia i migliori blogger e influencer del 2021 tra i più popolari social network.

E’ stata proprio Elisabetta la vincitrice italiana di questo premio e ha voluto festeggiarlo con queste parole: “Grazie per questo bellissimo premio @worldbloggersawards . Sono molto onorata di aver rappresentato l’Italia e felice di condividerlo con voi. Vi voglio bene, Eli”.

Il tutto accompagnato da un post con una serie di scatti in sequenza dove a spiccare è stato il suo sorriso e la sua bellezza.

Per l’occasione ha indossato un lungo abito argentato che lascia scoperta la pancia e con i capelli semi raccolti ha lasciato scoperto il suo volto espressivo.

Migliaia di like e commenti hanno fatto da corredo al suo post dove i followers non hanno potuto far altro che complimentarsi con lei.