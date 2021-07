Giulia De Lellis, censurata sul famoso social: fans increduli – FOTO

Giulia De Lellis, l’ultimo post censurato non è passato inosservato ai followers che lamentano la policy del social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Qualsiasi scatto proponga Giulia De Lellis si conferma essere un successo. Bellissima in questa foto versione donzella in bicicletta e in dolce compagnia. La foto viene ripresa dal basso e mette in risalto le bellissime gambe chilometriche evidenziate da shorts in denim inguinali neri e camicia bianca dal tessuto molto fresco.

Insieme a lei due bellissime bimbe, tutte rigorosamente fashion: sia i vestitini che i costumi sono brandizzati Tezenis. “Attenti a quelle tre” scrive Giulia De Lellis ed il post è diventato subito virale: “Siete meravigliosi❤️e tu sei una zia pazzesca😍”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Una sirenetta”. Antonella Elia in bikini è una bellezza senza tempo: pazzesca – FOTO

Giulia De Lellis, bellissima in costume: la foto censurata che ha infuriato il web

Per saperne di più, vai su Successivo