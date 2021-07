Giulia Provvedi e l’incidente in spiaggia: il VIDEO fa il giro del web

Giulia Provvedi ha pubblicato un divertentissimo post che ha voluto paragonare alla sua attuale situazione sentimentale. IL VIDEO.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Le Donatella hanno ottenuto un successo non indifferente negli ultimi anni sia a livello musicale sia a livello mediatico.

Hanno partecipato ad ‘X-Factor’ dove si sono contraddistinte per le loro doti canore e successivamente all”Isola dei famosi’‘ dove sono spiccate per la loro vitalità e spirito d’adattamento che le ha condotte alla vittoria.

Le sorelle Provvedi hanno fatto parlare di loro anche per le relazioni che hanno avuto, soprattutto Silvia prima con Fabrizio Corona, al quale è stata vicino durante gli anni più duri vissuti in carcere e poi con Giorgio De Stefano con il quale ha avuto un bambina nel 2020, ma che è in carcere da più di un anno.

Il video esilarante di Giulia

In questo post Giulia si è resa protagonista di una simpatica gag in riva al mare. Stava saltellando divertita con in mano una bottiglia di birra e mentre sorseggiava tra un passo di danza e l’altro è caduta sul bagnasciuga. Il video di è concluso con un sorriso dal quale spicca un dente ‘danneggiato’. A corredo di questo post una didascalia che non lascia tanti dubbi, ossia: “La mia situazione sentimentale del 2021 in un video”.

Giulia, ha chiuso la sua storia d’amore con Pierluigi Gollini, portiere di Serie A con il quale è stata legata per diversi anni.

Stando alle dichiarazioni la gemella bionda avrebbe l’asciato il numero 1 dell’Atalanta in seguito alle sue ‘continue mancanze di rispetto’.

In questo post sicuramente Giulia ha chiarito a tutti il concetto che non ci sia nessuno a far battere il suo cuore e dopo la fine della relazione con Gollini continua ad essere single.