Grande Fratello Vip, l’annuncio inaspettato: grande ritorno nella casa

Sono trascorsi un po’ di anni da quando Pamela Prati ha richiesto l’arrivo di un taxi per essere portata via dalla casa del Grande Fratello Vip: ad oggi, pare che potrebbe ritornare

Difficile a credersi, ma è così. Pamela Prati è stata una delle protagoniste indiscusse della prima edizione del Grande Fratello Vip, ma si è ritrovata a scappare dalla casa dopo una settimana particolare dove aveva cercato ogni via di fuga possibile. Infatti nel reality confessò di soffrire di ansia e di claustrofobia, e che per questo non riusciva a stare chiusa troppo a lungo in un posto. Venne squalificata dal gioco e uscì dalla casa più spiata d’Italia, chiedendo di chiamarle un taxi e dando via così ad uno dei tormentoni più famosi degli ultimi anni. A distanza di quattro edizioni, Pamela potrebbe rientrare nella casa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Pamela Prati ritorna al Grande Fratello Vip? Le parole della showgirl

“C’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima” ha rivelato Pamela ai microfoni di Nuovo, spiazzando tutti con questa rivelazione che mai nessuno si sarebbe aspettato di ascoltare. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vederla desiderare lì dentro dove una volta ha dato di matto, per poi uscire dicendo che non avrebbe mai più fatto ritorno. Invece, a distanza di quattro anni, pare che la showgirl abbia totalmente cambiato idea a giudicare da quanto rivelato nell’intervista uscita da poco. “Ne abbiamo parlato, vedremo che cosa succederà! Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa. Adesso avrei lo spirito giusto per godermi al meglio l’esperienza del Grande Fratello Vip”.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Pamela stava facendo un grande percorso anni fa, prima di prendere la decisione di lasciare la casa. Potrebbe essere davvero questa l’occasione giusta di ritornare e mostrare quel lato di sé che i telespettatori non hanno avuto il tempo di conoscere?