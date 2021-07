L’opinionista ha condiviso un nuovo scatto della sua vita privata, si trova in vacanza ma anche lì non ha mai smesso di mostrarsi al massimo della sua forma.

La nota opinionista di Canale Cinque ed ex partecipante a “Uomini e Donne” ha messo da parte la sua attività come imprenditrice del ristorante Matambre aperto solo qualche mese fa e ha iniziato le sue vacanze con la famiglia.

Karina Cascella si trova con il compagno Max Colombo e la figlia Ginevra nella Riviera Romagnola. Qui si sta concedendo un po’ di relax dopo i grandi sforzi messi in campo proprio per l’apertura della sua nuova attività che ha già mostrato un’ottima affluenza di clienti rispondendo alle grandi aspettative di tutti per massima qualità e servizio eccellente della cucina.

Come vincere a mani basse: Karina Cascella mostra tutto, incontenibile

