Lorella Cuccarini, professoressa di ballo nell’ultima edizione di Amici parla per la prima volta della vincitrice e racconta cosa pensa davvero di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

A occupare un posto dietro alla cattedra di ballo nell’ultima edizione di Amici c’era anche lei, Lorella Cuccarini. Ballerina, coreografa, presentatrice e figura di spicco del mondo dello spettacolo italiano, ha cercato di trasmettere agli allievi della scuola la sua esperienza. Giunta al serale in coppia con Arisa, ha accompagnato la sua squadra nel corso delle puntate. Il suo allievo Alessandro Cavallo è riuscito nell’impresa di ottenere la finale ma nulla ha potuto contro Giulia Stabile. La giovane si è aggiudicata la vittoria della ventesima edizione del talent, la prima nella storia ad andare a una ballerina donna.

Il pensiero di Lorella Cuccarini su Giulia Stabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Nonostante fosse un’allieva di Veronica Peparini, la vincitrice ha sempre ottenuto commenti positivi anche dagli altri professori della scuola che non hanno mai nascosto il suo talento. Lo ha fatto anche Lorella Cuccarini che a distanza di qualche mese dal termine del programma ha voluto dichiarare cosa pensa davvero di lei.

LEGGI ANCHE -> Per il ritorno de “La Talpa” a sorpresa una coppia esplosiva per la conduzione

Lo ha fatto tramite le storie di Instagram, durante una serie di domande che i suoi followers le hanno rivolto. Tra queste una riguardava proprio la ballerina. “Non mi risponderai mai ma, cosa pensi di Giulia Stabile?”, le scrive un utente. La presentatrice invece stupisce e non si tira indietro nel rispondere al quesito.

“Giulia è una ballerina fantastica” -scrive- “mi ha sempre colpito il contrasto come fosse nella vita di tutti i giorni e come si trasformasse in scena”. Queste le parole di Lorella Cuccarini che sottolinea quanta forza e sicurezza riesca a trovare la giovane proprio sul palco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Al Bano e la complicità con la Lecciso: svelato cosa fanno di sera

Chi ha seguito Amici ha imparato a conoscere una ragazza piuttosto timida e insicura, sebbene quest’esperienza sia servita a Giulia proprio ad acquisire maggiore consapevolezza. Eppure questi aspetti sembravano non esistere ogni volta che muoveva i passi sul palco. Attraverso la danza la giovane è sempre riuscita a mostrare una parte di sé inedita, forte e determinata.

LEGGI ANCHE -> Silvia Toffanin cede a Pier Silvio, finalmente il “sì” tanto atteso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Questo è stato uno dei tratti che il pubblico ha apprezzato di più, oltre al suo innegabile talento. Anche Lorella Cuccarini sembra pensarla così.