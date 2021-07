“Sono una mangiatrice”, Elettra Lamborghini le sfida tutte in costume e con la bocca… epica – FOTO

Elettra Lamborghini sfida tutte e mostra un lato inedito da vera “mangiatrice”: le sue curve sono uno spettacolo pazzesco

Un’estate davvero incredibile, quella che sta vivendo Elettra Lamborghini. La cantante, già apprezzatissima all’interno del panorama musicale, ha rafforzato la propria notorietà televisiva partecipando come opinionista a “L’Isola dei Famosi”. Un’esperienza senza dubbio entusiasmante e che l’artista ha affrontato con grande maestria. Dopo essersi concessa alcuni giorni di relax ad Ibiza, in compagnia del marito Afrojack, la Lamborghini è rapidamente tornata in Italia, dove ad attenderla c’erano i suoi numerosi fan. Quest’oggi, Elettra ha deciso di mostrare al pubblico che la segue un lato inedito e a dir poco bollente di sé: lo scatto in cui supera tutte.

Elettra Lamborghini le sfida tutte in costume e con la bocca… epica – FOTO

