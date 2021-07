“Matrimonio a prima vista Italia 2021” 4a stagione: chi sono le nuove coppie?

La nuova stagione di MAPV è disponibile sulla piattaforma Discovery+, vediamo chi sono i nuovi volti di questa edizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da discovery+ Italia (@discoveryplusit)

È partito in sordina senza troppa promozione pubblicitaria questa quarta edizione di “Matrimonio a prima vista Italia”, la settima stagione dall’inizio del docureality.

Le prime puntate sono infatti per ora disponibili solo su Discovery+, in anteprima esclusiva, con la quarta stagione solo per gli abbonati alla piattaforma. Ricordiamo che l’esperimento sociale, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, è diventato un appuntamento imperdibile in Italia, soprattutto durante il primo lockdown in cui le visualizzazioni sono esplose.

In questa edizione c’è una new entry tra gli esperti che guideranno le coppie nel loro percorso: accanto a Mario Abis, sociologo, e Nada Lofreddi, sessuologa, stavolta anche Andrea Favaretto, life coach, esperto di comunicazione per aiutare a stabile il massimo benessere tra le coppie. Vediamo insieme chi sono i nuovi concorrenti di MAPV.

LEGGI ANCHE –> Maria De Filippi stufa dei soliti tronisti, cambia tutto a Uomini e Donne

Le tre coppie protagoniste e le location da sogno dei matrimoni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da discovery+ Italia (@discoveryplusit)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Brave and Beautiful” anticipazioni 16 luglio: Cesur e Suhan beccati!

Lee tre coppie protagoniste di questa quarta edizione di Discovery+ andata in onda lo scorso 4 luglio sono Martina Manoni e Davide Graceffa, Jessica e Sergio Capozzi, infine Dalila Cantagallo e Manuel Felici.

Martina ha 30 anni ed è un’assistente di volo, vive a Gallarate ma con la pandemia ha perso il lavoro. Il marito che le è stato assegnato è Davide, 31enne di Lugo di Ravenna, si occupa di amministrazione e finanza ma lavora come pr nei locali la sera.

Nella seconda coppia troviamo Jessica, 32 anni, di Segrate, è un’imprenditrice affermata ma non ha una storia importante da 9 anni. Con lei Sergio, 35 anni, giramondo con la testa per aria e i piedi per terra.

Gli ultimi sono Dalila Cantagallo e Manuel Felici. Lei ha 35 anni e fa la segretaria in una clinica veterinaria di Roma, lui ha 36 anni e lavora in una tabaccheria di Roma con la mamma, con cui ha un rapporto speciale.

Le celebrazioni sono avvenute invece in alcune location da sogno: nell’ordine si sono svolte in un antico convento nel cuore di Roma (Hotel Donna Camilla Savelli), a Villa Erba sul Lago di Como e Villa Esengrini Montalbano vicino Varese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da discovery+ Italia (@discoveryplusit)

Al momento le nuove puntate sono trasmesse ogni domenica sulla piattaforma Discovery+ ma già tra qualche settimana potremmo vedere le repliche su RealTime per tutti quelli non i scritti al canale.