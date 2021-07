“Beato Boateng”, Melissa Satta in bikini e l’incredibile panorama diventa lei – FOTO

Melissa Satta si sta godendo le vacanze a Capri, in un incantevole cornice marina ha pubblicato tre foto in cui le sue forme strabordano: atomica

La showgirl Melissa Satta ha condiviso un tris di scatti in una cornice di favola: in barca al mare vicino allo spettacolo naturale dei Faraglioni di Capri. La bellissima moglie del calciatore dell’Hertha Berlino Kevin Prince Boateng appare nella prima foto con un micro bikini bianco che mette in risalto il suo lato b sodo e dalle curve perfette. In una seconda immagine è appoggiata all’imbarcazione e la si può ammirare meglio in viso e si può apprezzare il suo décolleté generoso con addosso lo stesso costumino bianco e dei pantaloncini dello stesso colore con fantasie a fiori rossi e rosa. In risalto c’è anche la sua pancia piatta e gli addominali scolpiti da ore di duro allenamento in palestra.

Melissa Satta, le tre foto nello splendido scenario dei Faraglioni di Capri

