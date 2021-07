Michela Quattrociocche è finita al centro del mirino, l’attrice si è messa nei guai ed ora la polizia indaga sull’accaduto. I dettagli

Michela Quattrociocche è un’attrice romana conosciuta da tutti per essere stata la protagonista dei film Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare. All’epoca fece invidia a tutte accanto a Raoul Bova con il quale ha fatto coppia fissa per quel progetto.

Oggi è una mamma meravigliosa, ex moglie di Alberto Aquilani e follemente innamorata di Giovanni Naldi. Nonostante la sua vita vada nel migliore dei modi, l’attrice in questi giorni ha dovuto affrontare una situazione scomoda.

GUARDA QUI>>>“Ma è naturale?” Eleonora Incardona è una scultura greca, il dubbio dei fan – FOTO

Michela Quattrociocche: beccata dalla polizia e adesso?

GUARDA QUI>>>Figlio di un allenatore di calcio muore annegato in piscina: disposta l’autopsia

Gli agenti del III nucleo operativo metropolitano guidati da Andrea Fegatelli hanno lavorato ad un blitz riguardante la vendita di borse contraffate. L’operazione di questi giorni è stata molto importante visto che gli oggetti venduti erano tutti falsi.

La donna vendeva nel suo appartamento di Corso Francia prodotti di tantissimi marchi da Gucci a Louis Vuitton fino ad andare a quelle di Bottega Veneta. Si parla di borse con prezzi che giravano intorno a ventimila euro, da lei vendute dai trecento ai cinquecento euro.

Tra gli acquirenti sarebbe spuntato il nome di Michela Quattrociocche, l’attrice romana sarebbe finita al centro del mirino ed ora a quanto pare dovrà pagare una multa salata, il prezzo si aggira intorno a 1500 euro.

Nonostante sui social non siano mancate accuse e critiche per l’attrice, la Quattrociocche si sarebbe limitata a rispondere a tutti così: “Io avrei comprato una borsa taroccata nella Boutique del falso Corso Francia? Non è assolutamente vero, ho accompagnato un’amica, io possiedo solo capi originali”. Lasciata la brutta giornata alle spalle ha festeggiato il compleanno dei suoi amici Laura Chiatti e Angelo Rifino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Le indagini non sono ancora finite, sono tanti i vip usciti allo scoperto in questo blitz. La polizia dovrà scoprire chi comprava le borse dalla signora di Corso Francia.