Il motivo per cui Sangiovanni si veste di rosa vi sorprenderà

Il giovanissimo cantante uscito dal talent show di Maria De Filippi come vincitore per la categoria cantanti svela un segreto su di lui

Sangiovanni svela sul palco di Battiti live dopo la sua esibizione, il motivo per cui si veste spesso di rosa anche questa volta. Sono molti i fan che da tempo si chiedono il motivo di questa scelta. Lui ha finalmente rivelato il motivo. Il cantante rivela semplicemente che il rosa è un colore che gli piace molto e che non lo considerare solamente femminile. Questo colore a suo dire, lo fa stare bene con se stesso. D’altronde chi dice che il rosa sia solo da donna come colore. Seguendo questo ragionamento allora anche l’azzurro dovrebbe essere solo maschile, invece le donne lo usano tantissimo.

Sangiovanni il cantante da record ha 18 anni

Sangiovanni sin da subito, all’interno dello show di Maria De Filippi ha riscontrato successo nei professori e nel pubblico. Il suo stile, diverso dagli altri ed estremamente intrigante, ha conquistato tutti. Le sue canzoni scritte da lui, senza una preparazione musicale alle spalle, lasciano a bocca aperta. Il suo talento è innato, scrive frasi profonde in canzoni semplici e facili da cantare. Ricorda un talento di qualche anno fa di Amici, che lo vinse alla stragrande inevitabilmente, si tratta di Irama. Anche lui un assoluto genio musicale, ogni canzone che ha fatto è stato un successo.

Anche i suoi testi sono importanti e con una musica ballabile. Sangiovanni non ha portato solo il suo talento ad Amici, ma anche una visione e una personalità forte. Voleva mandare un messaggio a casa, voleva far sapere che tutti ce la possono fare anche ragazzi normali che arrivano da vite qualunque. Un altro aspetto che di lui ha colpito tanto, è sicuramente il look che ogni volta ha portato sul palco. Sangiovanni si esprime anche attraverso i vestiti, che di solito sono eccentrici ed esagerati con colori sgargianti.

Il suo preferito è appunto il rosa. Un colore a cui è particolarmente legato, ma non tutti riescono a comprendere che se ad un uomo piace indossare il colore rosa non fa di lui cattivo esempio o altro. Infatti Sangiovanni ha raccontato di aver subito degli insulti per strada proprio per questo motivo. Indossa un capo rosa e un tipo si è girato a chiedergli se non si vergognasse. Lui afferma che il fatto non lo ha toccato perché è un ragazzo forte, però questi pregiudizi con i quali ci troviamo ancora a combattere sono assurdi.

Il cantante ha solo 18 anni ed oltre ad essere un giovane promettente che ha già raggiunto traguardi importanti, la sua canzone Malibu è la terza nella classifica su Spotify e il suo album è il più venduto in Italia. Lui è anche un giovane profondo in grado di comprendere le dinamiche della società in cui vive e combatterle.