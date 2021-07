Muore a 44 anni noto attore italiano: non rispondeva da giorni al telefono

E’ scomparso pochi minuti fa un noto volto dello spettacolo del nostro tempo. Era giovanissimo: fan in lacrime.

Libero De Rienzo è morto a 44 anni. L’attore napoletano, classe ’77, è stato ritrovato senza vita nella sua casa romana da un amico preoccupato dalle sue mancate risposte al telefono.

I followers più intimi non hanno resistito alle lacrime e in queste ore sono sbarcati sul web a commemorare le sue gesta. Libero ha avuto una carriera davvero brillante, culminata da successi indimenticabili.

In questi minuti, gli inquirenti giunti sul luogo del delitto stanno ultimando le ricerche per cercare di ricostruire l’accaduto e capire come sia potuta accadere una tragedia simile. Nel frattempo anche i colleghi più legati all’attore si stanno mobilitando nel tentare di rintracciare la famiglia del 44enne, la cui scomparsa lascerà con il tempo, strascichi irreparabili