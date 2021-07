Eleonora Incardona, direttamente dalla Sicilia arriva al Nord per sfoggiare tutta la sua bellezza. L’influencer non ha rivali

Si è fatta conoscere come un’influencer, ma oggi a distanza di mesi sta diventando sempre più nota. Stiamo parlando di Eleonora Incardona, la siciliana dalle forme prorompenti e dallo sguardo accattivante.

Con lei i social hanno un altro colore, le sue foto sono virali e i fan non riescono a resistere a così tanta bellezza. Amante del web, dei viaggi e dello sport. Nella sua routine non mancano mai sedute di allenamento che l’aiutano a mantenersi in forma.

Eleonora Incardona: il fondoschiena è vero? – FOTO

