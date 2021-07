“Ma quale dieta, sei più bella che mai”, Nunzia De Girolamo da buongustaia incanta i fan – VIDEO

Nunzia de Girolamo ha condiviso un video in cui mangia e c’è come sottofondo la canzone tormentone della Nazionale di calcio italiana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo ha condiviso un video sulle note della canzone diventata il tormentone della Nazionale italiana di calcio agli Europei di quest’anno vinti dalla stessa Italia. Il brano in lingua napoletana è “Ma quale dieta” di Luca Il sole di notte. I giocatori azzurri infatti hanno girato diversi video in cui cantano questo tormentone mentre erano impegnati durante Euro 2020.

La conduttrice televisiva nella sua clip mangia prima delle crepes alla nutella e poi una tagliata di carne che ha proprio un bell’aspetto. Assapora con gusto tutto quello che ha davanti e ha scritto nella didascalia che accompagna il suo video: “Ma quale dieta. Il tormentone degli azzurri è il mio mood estivo“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Beato Boateng”, Melissa Satta in bikini e l’incredibile panorama diventa lei – FOTO

Nunzia De Girolamo, il video sulle note di “Ma quale dieta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Non sfiguri nemmeno con un 30enne”, Pamela Prati con il giovane amico: bellissimi – FOTO

I follower della De Girolamo si sono sbizzarriti con commenti divertenti, augurandole buon appetito e altri in cui viene apprezzata la sua bellezza. Come quello di un utente che scrive: “Ma quale dieta, sei più bella che mai“, riferendosi al fatto che non ha bisogno di mantenersi con il cibo dato che è già in forma e incantevole così. Negli ultimi tempi la conduttrice tv è stata alla guida di un programma “Non è l’arena” e anche di un altro precedente “Ciao maschio“, che ha chiuso i battenti della prima stagione con un bel pieno di ascolti: 674 spettatori in media per 12,8% di share.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Un enorme successo per la De Girolamo che durante ogni puntata della sua trasmissione parla con tre personaggi noti di sesso maschile, tra cui uno appartenente al mondo della tv o del cinema e un altro esterno invece proprio allo show business ma comunque famoso.