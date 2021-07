La meravigliosa attrice Penelope Cruz ha condiviso una serie di scatti su instagram che la ritraggono in anni diversi a Cannes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Penelope Cruz ricorda ogni red carpet che ha calcato al Festival di Cannes. Nel corso della sua splendida carriera, la Cruz ha partecipato a molti Festival di Cannes, addirittura nella 71esima edizione il film in cui ha recitato è stato scelto come film d’apertura. Insieme a lei aveva recitato il marito, Javier Bardem. Si tratta del thriller Tutti lo sanno di Asha Farhadi.

LEGGI ANCHE>>>Soleil Stasi si mostra in splendida forma per un occasione speciale-FOTO

Penelope Cruz la diva di Hollywood con una carriera spaziale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Renato Zero e la Carrà, dopo il grave lutto la notizia più bella

La Cruz nel corso degli anni ha interpretato moltissimi ruoli e alcuni le sono valsi anche premi importanti come l’Oscar o l’Emmy Awards. Nonostante la sua carriera inizialmente sia cominciata dalla moda, è bastato un solo ruolo a farla decollare nel mondo del cinema. Ironico che il film che ha fatto partire la sua carriera era di genere erotico. Successivamente arriva il film Prosciutto Prosciutto che le valse già la prima candidatura al Premio Goya come miglior attrice protagonista. Poi arriva il film Belle Epoque che vince l’oscar come miglior film straniero.

Nel 1998 arriva la collaborazione nel suo primo film americano dal titolo Hi-Lo Country, per questo film fu candidata agli ALMA Award come miglior attrice. Tuttavia essendo lei spagnola, non conosceva bene la lingua inglese e per questo non furono poche le difficoltà. Decise di studiare a New York. Arriva poi l’interpretazione della moglie di Johnny Depp in Blow che ottenne un successo clamoroso al box office. Un italiano però le ha fatto vincere il David di Donatello per la migliore attrice protagonista, si tratta di Sergio Castellitto con il film Non ti muovere.

Arriva il primo Festival di Cannes nel 2006 con il film Volver, per cui vinse il premio alla migliore interpretazione femminile. Per lo stesso film vinse anche il Premio Goya e fu candidata ai Golden Globe e all’Oscar come migliore attrice nel 2007. Un’importante avvenimento è stato quest’ultimo, perché lei è stata la prima spagnola ad essere candidata per questo premio. L’Oscar come migliore attrice protagonista, lo vince grazie al film di Woody Allen, dal titolo Vicky Cristina Barcelona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Nel 2011 riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, è stata la prima attrice spagnola ad ottenere questo riconoscimento. Nel 2015 diventa produttrice di un film dove recita, Ma ma-Tutto andrà bene. Nel 2019 arriva un altro Festival di Cannes con Dolor y Gloria in concorso. Insomma la carriera dell’attrice vanta numerosi premi e riconoscimenti.