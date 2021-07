Roberta Morise come Giulietta, la FOTO che intenerisce i follower

Roberta Morise incanta il web, i suoi scatti pieni d’amore sono molto apprezzati dai suoi follower che la supportano con dolci parole.

Roberta Morise è diventata famosa nel mondo dello spettacolo grazie ad un quinto posto conquistato al concorso di bellezza Miss Italia nel passato 2004. Determinata a percorrere questo sogno, Roberta ha faticato molto per arrivare sul podio dei vip.

Nonostante il grande successo che ha avuto negli anni, Roberta resta la semplice ragazza calabrese che prima di tutto mette la sua famiglia e gli affetti.

Nello stesso anno di Miss Italia, la showgirl entra come corista nel programma condotto da Carlo Conti “I Raccomandati”. Roberta non è solo bella ma anche brava, con spiccate doti canore. Sempre Carlo Conti fu a volerla nello show “L’anno che verrà” e al programma televisivo “L’Eredità”, i due infatti hanno avuto una relazione terminata nel 2011.

Dopo queste esperienze la conduttrice ha fatto un vero salto di qualità alla conduzione di “Easy Driver” e “I Fatti Vostri” con Giancarlo Magalli.

Roberta e Giulio, i nuovi Romeo e Giulietta

Il cuore di Roberta batte forte per Giulio Fratini, rampollo di una ricca famiglia toscana ed ex fidanzato di Raffaella Fico. I due piccioncini si sono incontrati in un appuntamento al buio, infatti l’incontro è stato organizzato da un’amica in comune che li vedeva molto simili e perfetti come coppia.

Si sono visti per la prima volta a Milano e il colpo di fulmine è stato immediato, da circa un anno vivono un’intensa storia d’amore, i due si amano tantissimo e viaggiano sulla stessa direzione.

Roberta ha postato una simpatica foto di entrambi sul suo profilo Instagram seguito da 99,7 milioni di follower, “Giulietta e Romeo” scrive ironicamente la conduttrice ed il web comincia con suoi apprezzamenti.

“Siete bellissimi” scrive qualcuno, “Ci fate sognare” risponde qualche altro. Roberta e Giulio incarnano la coppia perfetta ed al web piace tanta sintonia.