La bellissima Rosa Perrotta è in attesa del suo secondo figlio. Il compagno Pietro Tartaglione spiffera un segreto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Tartaglione (@pietro_tartaglione)

Rosa Perrotta sexy mamma in attesa. La nota influencer ed ex tronista di “Uomini e Donne” aspetta il suo secondo figlio. È stata lei, insieme al compagno che ha scelto proprio nel programma di Maria De Filippi, ad annunciarlo qualche settimana fa.

Come si usa di questi tempi anche una piccola festa per annunciare il sesso del nascituro. Il piccolo Domenico Ethan, primogenito della coppia, sarà il fratello maggiore. Tra qualche mese arriverà Mario Achille, un altro maschietto che come il fratellino porterà come primo nome quello del nonno, in questo caso il padre di Rosa e come secondo uno che fin da subito ha trovato il favore dei due famosi genitori.

Felicissimi i due, non vedono l’ora di stringere tra le braccia questo secondo bimbo che hanno desiderato intensamente. Nel mentre, però, ci pensa Pietro a svelare un particolare sulla sua compagna.

LEGGI ANCHE — > Simona Ventura, il dolore per Stefano Bettarini: come ha scoperto i tradimenti

Rosa Perrotta ed il futuro da mamma, il segreto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Tartaglione (@pietro_tartaglione)

LEGGI ANCHE — > Giulia De Lellis, censurata sul famoso social: fans increduli – FOTO

Tempo di cambiamenti per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Non solo un nuovo bebè in arrivo ma anche una nuova casa da arredare, sistemare, fare propria. I due proprio in questi giorni sono alle prese con il trasloco, l’ennesimo da quando stanno insieme.

La situazione non è delle più facili, vista anche la gravidanza dell’influencer, ma non si perdono d’animo ed ironizzano anche sul fatto che fino a ieri non avevano nemmeno tavolo e sedie dove poter mangiare.

Poi però c’è Pietro che in una intervista al settimanale Nuovo ha svelato un particolare su Rosa che ha molto incuriosito i fan. Si tratta della famiglia e del loro futuro. Il giovane ha ammesso di essere pronto a diventare padre per la seconda volta e appena sarà possibile anche per la terza, peccato però che la sua compagna non ci pensa proprio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Tartaglione (@pietro_tartaglione)

“Per il futuro non escludo la possibilità che si possa diventare genitori di un terzo figlio – ha detto – ma al momento Rosa non ne vuole proprio sapere…”. Si convincerà oppure dopo Mario Achille ci sarà lo stop totale?