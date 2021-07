La moglie di De Rossi ha condiviso una foto insieme alla figlioccia mentre sono allo stadio, in occasione del suo compleanno

Bellissimo il rapporto tra la Felberbaum con la figlia più grande di De Rossi. Le due s’immortalano insieme allo stadio e sono molto unite. In occasione dei suoi 16 anni appena compiuti, la Felberbaum condivide una foto con la ragazza scrivendo solo:“Tu sai”. Due parole brevi e semplici che racchiudono un grandissimo significato e amore.

L’amore di De Rossi e la Felberbaum è una favola

Daniele De Rossi prima di sposarsi con l’attrice Sarah Felberbaum è stato sposato con un altra donna, Tamara Pisnoli dalla quale ha avuto una figlia Gaia. Il loro matrimonio sarebbe finito a causa di un presunto tradimento di lei con un collega di De Rossi. Inoltre recentemente la Pisnoli è stata immischiata in un brutto affare che riguardava il rapimento di un imprenditore minacciato di morte. La Pisnoli è stata anche insieme all’ex marito di Claudia Galanti, l’imprenditore francese Arnaud Mimran che al momento sta scontando una pena per vari crimini fiscali in carcere. Insomma per il calciatore questa ex moglie è stata un vero osso duro che gli ha causato molti problemi.

Ad oggi però ha trovato la serenità accanto alla bellissima attrice Sarah che ha incontrato in un ristorante a Roma per caso. Dopo averla riconosciuta si è fatto avanti e dal 2011 sono inseparabili. Sono convolati a nozze in un matrimonio intimo alle Maldive e sono subito diventati genitori di due splendidi bambini. L’attrice lo definisce l’amore della sua vita, l’uomo che l’ha spinta a desiderare una famiglia e a non pensare più solo a se stessa e alla carriera. La coppia qualche mese fa ha dovuto affrontare anche un momento difficile, perché De Rossi aveva contratto il covid durante un ritiro degli azzurri.

Sono passati trentasette giorni prima che i due si potessero riabbracciare, e quando è successo l’attrice ha immortalato il momento condividendolo poi su instagram e mostrandosi visibilmente commossa. La famiglia vive a Roma ed è serena, i rapporti con la figlia Gaia di lui anche sono molto sereni e in sintonia.