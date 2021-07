Simona Ventura sfoggia una foto in costume che lascia tutti senza parole, per lei gli anni non sembrano passare

Simona Ventura è una delle conduttrici più note della televisione italiana, il suo portamento e la sua eleganza l’hanno portata ad ottenere ottimi risultati. Per non parlare del talento, ce ne sono poche come lei. “Quelli che il calcio”, “Sanremo”, “L’isola dei famosi”, “X- Factor”, “Temptation Island”, un successo dietro l’altro per la presentatrice Emiliana.

Nel corso della sua vita ci sono stati anche alcuni momenti da dimenticare, in particolare per quanto riguarda la sua sfera privata. Prima la separazione dall’ex calciatore Stefano Bettarini, poi l’incidente del figlio Niccolò.

Simona Ventura: in costume è una sirena – FOTO

Seguita da quasi due milioni di follower, Simona Ventura è molto attiva sui social dove condivide alcuni momenti della sua giornata. Lavoro, tempo libero, da sola o in compagnia.

Oggi sembra aver trovato il vero amore, Giovanni Terzi le sta accanto e la supporta in ogni situazione dal 2008. Secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero pronti per il matrimonio, per il momento però si godono le vacanze estive. Infatti, spuntano su Instagram alcuni scatti. La conduttrice ha postato una foto in costume.

“Solo io riesco ad andare a nuotare in Missoni, il risultato però non è malaccio che ne dite?”. Chiede ai fan mostrandosi in versione da mare. L’arancione le sta divinamente.

“Che bellezza di donna” commenta qualcuno e poi ancora “In formissima” e qualcun altro aggiunge: “Solo in pochi se lo possono permettere”.

Il tempo passa ma per Simona Ventura l’età sembra solo un numero. A cinquantasei anni ha ancora tanta bellezza da vendere ed oggi resta una delle donne più affascinanti delle televisione italiana. La stessa dell’esordio, colei che è riuscita a conquistare fin da subito la fiducia dei telespettatori.