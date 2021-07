Simona Ventura e Stefano Bettarini, dopo anni emerge la verità: come la conduttrice ha scoperto i tradimenti dell’ex marito

Il legame fra la famosissima Simona Ventura e Stefano Bettarini venne ufficializzato nel lontano 1998. All’epoca, la coppia era affiatatissima e non perdeva l’occasione per mostrare al pubblico la travolgente complicità che li univa. Dopo un matrimonio durato dieci anni e due figli, Niccolò (1998) e Giacomo (2000), la conduttrice e il calciatore si sono definitivamente detti addio nel 2008. Una decisione inevitabile, a cui Simona e Stefano sono arrivati dopo aver attraversato moltissime crisi. La reale causa della separazione, stando a quel che è trapelato, furono i ripetuti tradimenti del calciatore. Il modo in cui la Ventura li ha scoperti è davvero sconvolgente.

Simona Ventura, il dolore per Stefano Bettarini: come ha scoperto i tradimenti

Hanno formato una coppia affiatata per tantissimo tempo, finché una crisi profonda non li spinse a porre fine al matrimonio che durava da ben dieci anni. All’epoca, Stefano Bettarini e Simona Ventura finirono letteralmente nel mirino, sovraesposti ai media e continuamente bombardati di domande in merito al reale motivo del loro allontanamento. Secondo quanto era emerso all’epoca, il calciatore aveva ripetutamente tradito la moglie, e con svariate donne.

La stampa, anni fa, si chiese come la conduttrice fosse venuta a sapere dell’infedeltà del marito: un argomento su cui la Ventura non si espresse mai. Fu proprio Bettarini, alcuni anni fa, a confessare i tradimenti ai danni dell’ex moglie. Quando il calciatore partecipò al “Grande Fratello Vip“, in una chiacchierata con i suoi coinquilini, ammise di aver mancato di rispetto alla presentatrice e di averla tradita con molte donne. Addirittura, Stefano fece anche la lista delle donne con cui aveva trascorso una notte di passione.

Con ogni probabilità, è stato proprio in quell’occasione che la Ventura ha appreso i dettagli dei tradimenti dell’ex marito. Fortunatamente, ora i due sembrano in buoni rapporti, e si sono entrambi rifatti una vita con nuovi compagni.