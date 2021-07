Soleil Stasi si mostra in splendida forma per un occasione speciale-FOTO

La Stasi ha condiviso su instagram una foto dove appare bellissima e sensuale con un top cortissimo che quasi non copre il seno

Soleil Stasi ha condiviso una foto su instagram dove appare meravigliosa con indosso un top corto che copre appena il seno. Nella didascalia spiega che sta per partecipare ad un evento importante:”24h al mio primo red carpet a Cannes, il livello di stress al momento? Come Kim Kardashian quando ha perso l’orecchino di diamanti nell’oceano”.

Soleil Stasi e il compleanno pazzesco a Sorrento

La Stasi ha organizzato un compleanno da sogno a Sorrento, insieme a lei anche Dayane Mello. Le due hanno fatto un balletto in barca con alle spalle i Faraglioni. La Costiera Amalfitana è indubbiamente uno dei luoghi più belli in assoluto in Italia, e la Stasi ha deciso di festeggiare il suo compleanno proprio lì. L’ex naufraga sui social sta ottenendo molto successo, ha infatti 801 mila followers e ogni due per tre riesce a trovare un modo i far parlare di se. Prima la presunta relazione con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez che è stata per la Soleil una cognata visto che stava con suo fratello Jeremias.

La vicenda si è poi conclusa con la Stasi che ha accusato Iannone di cercare solo attenzioni mediatiche, e Iannone che ha risposto per rime sostenendo l’esatto contrario. Archiviata questa storia, la Stasi torna al centro del gossip per una vicenda spiacevole. Infatti un uomo, proprietario di un negozio di tatuaggio con la quale l’influencer era stata avvistata. L’uomo ha cominciato a dire che la Stasi era stata a letto con lui, ma lei ha smentito. Alla fine sono andati anche da Barbara D’Urso a chiarire la situazione. L’ennesimo scontro poi è arrivato di recente quando l’influencer si è immortalata a Santo Domingo in un periodo che segnava ancora il lockdown.

Alcuni personaggi famosi sono intervenuti personalmente commentando l’accaduto, una di questi è Elena Santerelli. La Stasi si è quindi scagliata sulla showgirl duramente. Ma ad accorrere in suo aiuto è arrivata Karina Cascella che ha difeso la Santarelli dalle accuse assurde mosse dall’influnecer. Con la Stasi non si sa mai cosa può succedere.