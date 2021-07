Scontro frontale sulla provinciale: padre e figlia perdono la vita

Nella serata di ieri, un padre di 48 anni e la figlia di 21 sono morti in un terribile incidente sulla provinciale 21 a Villanova, frazione di Teglio (Sondrio).

Una ragazza di 21 anni ed il padre di 48 hanno perso la vita in un terribile incidente stradale verificatosi nella serata di ieri sulla provinciale 21 nel territorio di Villanova, frazione di Teglio (Sondrio). I due si trovavano a bordo di un’auto che, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con un autobus di linea. Sul posto sono arrivati i soccorsi che, purtroppo, hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza e del padre. Nell’impatto è rimasto lievemente ferito anche il conducente del pullman.

Sondrio, incidente sulla provinciale tra auto e pullman: padre e figlia perdono la vita

Spaventoso incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 15 luglio, intorno alle 19 sulla provinciale 21 nel pressi di Villanova, frazione del comune di Teglio, in provincia di Sondrio.

Nello scontro hanno perso la vita Silvano Andreoli, imprenditore 48enne, e la figlia Jessica di soli 21 anni. Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, Silvano e Jessica erano a bordo di un’auto che si è scontrata frontalmente con un pullman di linea in un tratto in salita. Un impatto violento che ha fatto rimanere incastrata la vettura sotto l’autobus.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I pompieri hanno estratto i due dall’’abitacolo dell’auto affidandoli allo staff sanitario che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare i decessi, sopraggiunti sul colpo dopo l’impatto. Ferito lievemente l’autista del pullman, un uomo di 43 anni.

Per chiarire la dinamica esatta dello scontro ed accertare eventuali responsabilità, sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso. Dai primi riscontri, scrive Fanpage, pare che l’auto abbia invaso la corsia opposta sulla quale procedeva l’autobus di linea.

Diffusasi rapidamente, la notizia della morte di Silvano e Jessica ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Teglio, dove le vittime risiedevano.