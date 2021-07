“Stratosferica”, Valentina Vignali seduce tutti con il suo corpo “da sballo”, un sogno – FOTO

Valentina Vignali seduce tutti con il suo “corpo da sballo”: la cestista è davvero splendida, e i fan non mancano di ricordarglielo

Sta continuando a raccogliere seguaci la bellissima Valentina Vignali, nota cestista e altrettanto apprezzata star del web. La “Vignalona”, come molti la chiamano, si guadagnò le attenzioni del popolo del web per le sue curve strepitose, che risaltavano anche con indosso la tuta da basket. Con il tempo, l’atleta ha affiancato alla carriera sportiva un’attività come modella ed influencer, che le sta facendo guadagnare sempre più popolarità. Alcuni mesi fa, Valentina è stata scelta come testimonial proprio dal noto brand “Victoria’s Secret”. I suoi 2 milioni di followers, che la venerano, sono rimasti a bocca aperta di fronte all’ultimo post: la compilation bollente ha lasciato tutti col fiato sospeso.

Valentina Vignali seduce tutti con il suo corpo “da sballo”, un sogno – FOTO

Valentina Vignali, da quando è divenuta la nuova testimonial italiana di “Victoria’s Secret”, non sembra più avere un momento di tregua. La cestista, che all’epoca fu notata per le curve prorompenti che, durante i match, seducevano tutti, ora lavora a pieno regime come modella ed influencer, potendo vantare di un numero piuttosto consistente di seguaci. Sensuale e bella da far invidia, l’atleta ha anche firmato una collezione personalizzata di bikini, dal nome “VALENTINAVIGNALIX2BEKINI”.

Tramite l’ultimo post condiviso su Instagram, la “Vignalona” ha voluto mostrare ai suoi ammiratori uno dei costumi della sua linea. “Il rosa è il mio colore felice“, ha scritto la cestista nella didascalia, ammaliando gli utenti con le proprie curve spaziali. Il bikini risalta sublimemente l’abbronzatura della Vignali, mentre il design ne mette in evidenza il seno mostruoso e appetibile. Le reazioni dei fan non si fanno attendere.

“Stratosferica“, “Corpo da sballo“, “Sei troppo sensuale e bella“: questi i primi commenti degli utenti, ancora senza parole di fronte al fascino di Valentina. La cestista ha nuovamente colpito nel segno.