Continua a prendere forma il cast della nuova edizione di “Tale e quale show”: confermati altri due nomi, noti nel mondo musicale

Manca poco ormai per conoscere il cast completo della nuova edizione di Tale e quale show, pronto a riprendere il proprio posto nel palinsesto autunnale Rai. Al timone ancora una volta Carlo Conti che intratterrà il pubblico insieme ai protagonisti del talent a partire da venerdì 17 settembre. Personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo si metteranno in gioco vestendo i panni dei più importanti artisti italiani e internazionali. La formazione è quasi al completo, ai nomi già annunciati se ne aggiungono altri due che di esperienza in fatto di talent ne hanno parecchia.

Il cast di Tale e Quale Show prende forma: i due nuovi formidabili nomi

Nel corso delle settimane sono stati annunciati i primi sei nomi dei concorrenti che parteciperanno alla nuova edizione di Tale e quale show. Il pubblico ha risposto con entusiasmo e non vede l’ora di vederli all’opera sul palco.

Tra i confermati troviamo due protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. A loro si aggiungono l’ex velina Federica Nargi, la figlia d’arte Deborah Johnson e il vincitore del tanto acclamato LOL, Ciro Priello, componente dei The Jackal. L’ultimo nome a essere stato ufficializzato è stato quello dell’iconica Alba Parietti, pronta a mettersi alla prova in questa nuova avventura.

A questi sei si vanno ad affiancare altri due nomi, due artisti noti al pubblico per aver partecipato in passato ad alcuni talent. Parliamo di Dennis Fantina, il primo vincitore di Saranno Famosi, oggi conosciuto come Amici. Dopo l’avventura televisiva si è dedicato al teatro, pur continuando a fare musica.

Dopo diversi anni è tornato sullo schermo partecipando a Sanremo giovani e successivamente a Notti di ghiaccio, programma condotto da Milly Carlucci. Questa volta sarà sul palco di Tale e quale show che cercherà di mostrare le sue qualità.

Il secondo nome a essere stato ufficializzato è quello di Francesca Alotta, che il pubblico ha già avuto modo di conoscere a Sanremo giovani quando vinse con il singolo “Non amarmi”. Non è sconosciuta ai telespettatori Rai anche per la sua partecipazione a Ora o mai più, talent condotto da Amadeus. Questa volta è stato Carlo Conti a volerla con sé a Tale e quale, dove metterà in mostra le sue doti canore.

Ad oggi sono quindi otto i concorrenti confermati, ancora sconosciuti i due nomi che mancano per completare il cast. Cambiamenti in arrivo anche nella giuria, dopo la conferma dell’abbandono di Vincenzo Salemme. Accanto a Loretta Goggi e Giorgio Panariello potrebbe arrivare Cristiano Malgioglio che secondo indiscrezioni starebbe ultimando la chiusura del contratto.